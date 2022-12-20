Невестка Валерии Лиана Шульгина высказалась об эмиграции из России

Лиана Шульгина, жена сына знаменитой певицы Валерии, высказалась об эмиграции из России. Девушка рассказала, есть ли в ее планах переезд за рубеж.

На вопрос одного из подписчиков о том, собирается ли ее семья уезжать из РФ, жена Арсения Шульгина ответила, что у нее действительно есть два самых любимых города - Москва и Дубай. Однако Лиана заверила, что переезжать за границу не планирует.

Девушка также призналась, что каждый раз, когда она находится на отдыхе в теплой стране, безумно скучает по родине, дождю, холоду. Невестка артистки говорит, что она никогда не мерзнет и даже, напротив, больше предпочитает холод. Недавно она и вовсе осознала, что зиму любит намного больше чем лето.