Николай Цискаридзе раскритиковал выступление Дарьи Мороз в полуфинале шоу «Ледниковый период»

Шоу «Ледниковый период. Возвращение» подходит к концу и скоро финал. 24 декабря 2022 года зрители увидят очередной выпуск ледового проекта. Среди новых членов жюри певица Пелагея, артист Николай Цискаридзе, актриса Ольга Кузьмина.

Примечательно, что в этом выпуске участники самостоятельно подберут композиции. Регина Тодоренко выйдет на лед вместе с Александром Энбертом в образах героев телесериала «Секс в большом городе». Ведущая примерила образ Керри Бредшоу в пышной юбке, Александр же появился в образе ее избранника Мистера Бига. Во время исполнения номера девушка потеряла равновесие и не выполнила поддержку.

Алла Михеева выступит под композицию Долли Партон I will always love you. Исполняя свой номер, теледива предстала в белом платье с фатой, которые затем сменила на черный купальный костюм.

Актриса Дарья Мороз и ее партнер Максим Маринин появились на льду под трек «Я-сон» Megi Gogitidze. Артист балета Николай

Цискаридзе признался, что ему надоели грустные образы Мороз, поэтому в финале он хочет увидеть от нее больше юмора.