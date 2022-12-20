Опубликован топ-10 самых высокооплачиваемых актрис Голливуда 2022 года

Уходящий год подарил телезрителям много хороших фильмов, актерам подарил достойные гонорары за съемки в картинах. Кинематограф приходит в себя после длительной пандемии коронавируса, о чем непосредственно говорят как кассовые сборы, так и заработки звезд. Предлагаем Вам ознакомиться с рейтингом из 10 самых высокооплачиваемых актрис Голлливуда 2022 года. При составлении данного рейтинга учитывались гонорары артисток за грядущие и недавно выпущенные кинопроекты.

10. Аня Тейлор-Джой — 1,8 млн долларов

9. Джейми Ли Кертис — 3,5 млн долларов

8. Эмили Блант — 4 млн долларов

7. Галь Гадот — 5 млн долларов

6. Дженнифер Лопес — 8,5 млн долларов

5. Леди Гага — 10 млн долларов

4. Милли Бобби Браун — 10 млн долларов

3. Зендая — 10 млн долларов

2. Сандра Буллок — 10 млн долларов

1. Марго Робби — 12,5 млн долларов.