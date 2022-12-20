Первый канал в новогоднюю ночь выпустит шоу с хитами нулевых годов

Первый канал в новогоднюю ночь 31 декабря в 22.22до и после боя курантов покажет шоу, в котором прозвучат более 50 хитов 2000-х годов. Участие в передачи примут певица Лолита, Григорий Лепс, Леонид Агутин, Лариса Гузеева, Филипп Киркоров, Вадим Галыгин, Валдис Пельш, Максим Аверин и многие другие. Об этом в понедельник проинформировала пресс-служба вещателя.

Как пояснили представители пресс-службы, шоу станет музыкальным обзором последнего десятилетия. В праздничном эфире в минувшем году прозвучали песни 90-х, а теперь очередь хитов нулевых.

Для каждого из хитов которых снимался отдельный номер. Делался постпродакшн с 3D-графикой. Телезрители смогут увидеть на экранах песни певицы Глюозы, группы "Блестящие", Вячеслава Бутусова, Григория Лепса, Лолиты, МакSим, Леонида Агутина, Елены Ваенги, Владимира Преснякова, Филиппа Киркорова, "Иванушек International", "Uma2rman", "Руки вверх", "Дискотеки Аварии", "Города 312", "Гостей из будущего", "Любэ", группы "Корни".

Создать праздничную атмосферу в новогоднюю ночь на Первом также помогут известные телеведущие и комики.