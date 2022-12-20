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Пригожин высказал свое мнение по поводу критики Кормухиной в адрес Николаева и Орбакайте

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Пригожин высказал свое мнение по поводу критики Кормухиной в адрес Николаева и Орбакайте
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Фото из открытых источников

Иосиф Пригожин не сдержался и прокомментировал скандал с нарядами Орбакайте и Николаева, напоминающими украинский флаг. Артисты в шоу «Дуэты» канала «Россия» исполняли песню Аллы Пугачевой. На Кристине было ярко-желтое платье, а на Игоре — темно-синий пиджак.

Ольга Кормухина очень резко отреагировала на выступление певицы и композитора. Она назвала их предателями родины. Пригожин назвал выпад артистки последствием зацикленности на политической теме. Обвинения Кормухиной в адрес артистов в лжепатриотизме у музыкального продюсера вызвали шок непонимания.

У меня просто нет слов. Общественности только бы было кого ногами бить. Не ищите черную кошку в темной комнате. Помните „Место встречи изменить нельзя“? Нельзя в такой степени в погоне за мышами (сейчас не артистов так называю), в погоне за своими врагами забывать основные вещи! Давайте думать, как жить и с кем дальше. Послушайте, было это на канале „Россия“, думаю, пришли они в этом не сознательно», — сказал Иосиф.

По мнению супруга Валерии, они стали жертвами «инквизиторской» тенденции. Цвета ведь не принадлежат государству, которое их выбрало для своего флага, в конце концов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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