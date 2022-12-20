Россияне подвергли критике Тарасова и Костенко за беспорядок в роскошном доме

Подписчики Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко часто критикуют их. Некоторые считают модель плохой хозяйкой, которая не способна содержать в чистоте роскошный особняк, общая площадь которого 1000 квадратных метров.

Каждый раз я вижу захламленную кухню, у них что нет уборщицы?!;

Настя все превращает в хлам — гостиная завалена коробками.

Диме наверное такой бардак нравится? — недоумевают фанаты.

Интересно, что достается не только жилью знаменитостей, но и их внешнему виду, особенно одежде. Кто-то из подписчиков удивлен тем, что футболист, зарабатывающий приличные деньги на медийном футболе, носит вещи, в которых красовался еще во времена брака с Ольгой Бузовой, то есть шесть лет назад.

Некоторых пользователей смутили разные пуговицы на пальто спортсмена. Но возможно, так должно быть?

Впрочем, за все годы брака супруги неоднократно сталкивались с критикой, поэтому научились не обращать внимания на негатив.