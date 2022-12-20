Скабеева подверглась нападкам немецкого журналиста: «Вам не надо гордиться своей страной»

Известная телеведущая и журналистка Ольга Скабеева отправилась в деловую поездку в Кёльн. Она намерена взять интервью у своего немецкого коллеги Хайо Зеппельта. Но съёмки закончились настоящим скандалом.

«Ольга, не имеет никакого смысла, вы разве не понимаете, что вам не надо гордиться своей страной. Интервью на этом окончено», - резко сказал немецкий журналист, который снял скандальный фильм о допингах в России.

После этого журналист стал прогонять из своей квартиры ведущую передачи «60 минут» и всю съёмочную группу. При этом немец начал бросать в сторону Скабеевой откровенные оскорбления. В частности, он называл Ольгу «глупой».

Напомним, что Хайо Зеппельт является автором четырех кинофильмов, вышедших на германском телеканале ARD, в которых он рассказывает о допингах в российском спорте.



