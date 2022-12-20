Стал известен перечень звёзд, которые выступят на российском ТВ в новогодних огоньках

Федеральные телеканалы традиционно порадуют в новогоднюю ночь зрителей развлекательными программами. Уже сейчас стало известно, кто из звёзд выступит на российском ТВ в праздничных передачах.

В новогоднюю ночь на Первом канале покажут шоу под названием «Новогодняя ночь. Двадцать лет спустя». Другие каналы также будут своих зрителей удивлять. К примеру, на канале «Россия» можно будет увидеть и услышат Филиппа Киркорова, Машу Распутину, Полину Гагарину, Лолиту, Олега Газманова, Леонида Агутина, Стаса Михайлова, Валерию, Глюкозу, Григория Лепса, Жасмин, Игоря Николаева. Помимо исполнителей, будут выступать музыкальные группы такие как: «Фабрика», «Корни», «Дискотека Авария», «Гости из будущего», «Руки вверх», «Блестящие».

Ведущими праздничных проектов станут Лариса Гузеева, Валдис Пельш, Тимур Соловьёв, Екатерина Березовская, Светлана Зейналова. Прозвучат песни, которые давно полюбились публике. Съёмки пока не завершены, поэтому список будет пополнен иными, не менее знаменитыми именами.