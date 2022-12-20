Стало известно о самочувствии перенесшего операцию на ноге Николая Баскова

Совсем недавно певец Николай Басков обеспокоил своих поклонников. В Сети появились кадры, на которых артист хромает и едва перемещается с помощью трости.

Как выяснилось, исполнитель повредил связки на ноге и ему даже потребовалось срочное хирургическое вмешательство. В новом интервью его коллега Лариса Долина откровенно рассказала о самочувствии Баскова. Она призналась, что историю, которая произошла с Николаем, приятной назвать трудно. Тем не менее певица заверила, что сейчас артист пошел на поправку и даже начал принимать участие в разных новогодних концертах.

«Он поет, мы снимались вместе в "Песне года"», — рассказала Долина.

Такая новость обрадовала многомиллионную армию фанатов Баскова, которые соскучились по его выступлениям за время непродолжительного отсутствия на сцене.

Сам Николай признался, что после полутора месяцев перерыва очень хочет вернуться на сцену, поэтому уверен, что скоро сможет приступить снова к творческой деятельности. Он также искренне поблагодарил поклонников за переживания, заявив, что чувствует себя уже намного лучше.