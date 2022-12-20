Татьяна Навка рассказала об отношениях со старшей дочерью Дмитрия Пескова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала в интервью Надежде Стрелец, как складываются отношения ее дочери с Елизаветой Песковой. Татьяна Навка призналась, что Александра сперва ревновала ее к сводной сестре, однако потом отношения наладились.

«Когда к нам приходила Лиза, то Саша вдруг увидела, что я стараюсь ее ублажить. Я строгая в воспитании, но хотела создать уют и заботу, чтобы она не почувствовала, что в чужом доме. А затем мне Саша сказала: «Мама, видела себя со стороны? Я никогда такой тебя с собой не видела». Я ее успокоила и убедила, что она моя дочь, которую я безумно люблю. Она мудрая, все поняла. Сейчас все уже взрослые, все у них хорошо», — рассказала фигуристка.

Напомним в 2010 году спортсменка познакомилась с пресс-секретарем президента РФ. В 2014 году у них родилась дочь Надежда. У Александры и Елизаветы проснулась ревность после рождения сестры. Татьяна даже не ожидала, что такое произойдет, но отнеслась к этому с пониманием. Сейчас у всех девушек «неземная любовь».