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В ЧВК «Вагнер» отказались от предложения Смольного захоронить Меньшикова на неизвестной «Аллее Доблести»

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В ЧВК «Вагнер» отказались от предложения Смольного захоронить Меньшикова на неизвестной «Аллее Доблести»
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сотрудники администрации Санкт-Петербурга согласились выделить место на «Аллее Доблести» для бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Представитель организации Ильнар, ответственный за его похороны, раскритиковал городские власти во главе с градоначальником Александром Бегловым за открытую ложь.

Он подчеркнул, что Меньшиков пожертвовал своей жизнью ради интересов России, а потому достоин погребения со всеми воинскими почестями. Его сослуживцы предпринимают все усилия, чтобы получить разрешение чиновников на захоронение на Аллее Славы, а от «места на отшибе кладбища» представители ЧВК отказались сразу.

«Бойцы отдавшие свою жизнь ради Родины не должны быть похоронены, где-то «в сторонке»», — отметил Ильнар.

Ранее стало известно, что председатель Госдумы России Вячеслав Володин получил письмо от российского бизнесмена Евгения Пригожина с просьбой встать на защиту прав Меньшикова. Спикер ГД поддержал предпринимателя и объяснил, насколько важно отдать «последние почести» погибшему.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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