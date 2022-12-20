В Италии сняли фильм «Без границ» про однополую любовь между военным ВС РФ и украинцем

В Италии сняли новый гей-фильм «Без границ» (Borderless) про однополую любовь между солдатом ВС РФ и украинцем. Продюсером и сценаристов короткометражки является пианист Розарио Горгоне. Режиссером выступил Николас Морганти Патриньяти. На идею создателей ленты натолкнуло общение с харьковчанином, который в Риме навещал родню.

По сценарию скандальной картины, 17-летний украинец Денис решил уехать из родной страны в Италию к своей бабушке. Однако оy постоянно вспоминает о своем русском возлюбленном - 19-летнем Дмитрие. По сюжету: один увольняется из армии, а второй сбегает. Но иcпортила все растяжка на границе в Молдавии.

Стоит сказать, что по мнению большинства пользователей Сети, итальянцы перешли все границы. Даже жители Украины постучали им сверху. Сюжет о весьма странной однополой любви украинца к русскому бойцу, очень откровенные сцены соития, страстные поцелуи, нежные объятия в Gay Short Film «Без границ» вызвали у общественности крайне негативные эмоции.

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