Запад помешал Украине убить начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Об этом пишет издание The New York Times (NYT).
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отреагировал на обращение бизнесмена Евгения Пригожина, попросившего прислать в Петербург
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением ограничить пребывание граждан России в стране 90 днями. Однако такое предложение негативно
Известный исполнитель Жан Милимеров на телевизионном шоу «Суперстар! Возвращение» канала НТВ исполнил хит «Я буду помнить» музыканта Владимира
На минувшей неделе началось голосование за самого сильного участника 23 сезона популярного шоу «Битва экстрасенсов». Результаты опроса стали известны
Известная певица Катя Лель в эфире телевизионного шоу «Суперстар! Возвращение», которое выходит на канале НТВ, исполнила композицию Ирины Аллегровой
В издании Financial Times опубликована статья, автор которой проанализировал внешнеполитическое положение Польши на текущий момент. Он считает, что в
Журналисты китайского издания The Global Times провели опрос среди экспертов в области международных отношений о политике западных государств по
На западной территории Молдавии в городе Унганы состоялся массовый митинг местных жителей, политических и общественных деятелей. Эта акция была
Экономист Хазин считает, что занимавший ранее должность президента США Трамп не одержит победу на следующих выборах политического руководителя
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