Бывший депутат Государственной думы России Роман Худяков рассказал о том, кто сейчас живет в роскошном замке 73-летней Народной артистки СССР Аллы Борисовной Пугачевой.

Худяков решил развеять все домыслы и слухи. Экс-депутат заявил, что вокруг дома Примадонны и ее молодого супруга ходит немало сплетен. Из-за того, что в особняке кто-то включил свет в спальне, соседи начали рассказывать невероятные истории о том, что там поселился какой-то призрак. Также жители предположили, что певица сама изредка прилетает туда из Израиля.

Но Худяков решил прояснить эту ситуацию. Он заявил, что водителя Аллы Борисовной приняли за приведение. Мужчина поселился в замке для того, чтобы следить за его состоянием, принимать риелтора для показа жилища потенциальным покупателям. Интересно, что водитель даже усиновил сына ее племянника, поэтому Примадонна доверяет дом мужчине без капли сомнения.

Худяков решил напомнить, что из-за позиции Пугачевой ее авторитет в стране опустился до нуля. Роман Иванович надеется, что Следственный комитет РФ наконец-то обратит внимание на заявления Пугачевой, на действия Галкина✱ (лицо, выполняющее в стране функцию иностранного агента) и заведет дело на них.