Волочкова объявила, что ее свадьба с молодым кондитером Дмитрием состоится 21 января 2023 года

Анастасии Волочковой очень часто приписывали много романов и интрижек с разными мужчинами. Да и сама любвеобильная танцовщица никогда не скрывала отношений.

На днях балерина сообщила о том, что у нее появился любимый мужчина - кондитер по имени Дмитрий. С ним Настя даже обручилась в храме. При этом Волочкова отметила, что штамп в паспорте, как и пышное свадебное торжество, для нее совершенно не важны.

А сегодня 47-летняя артистка объявила, что она с избранником решили официально оформить отношения. Более того, она зазвала дату свадьбы. Состоится она 21 января 2023 года.

"Я приняла решение о том, что наша свадьба с моим любимым Дедом Морозом будет проходить в Лапландии. После Мальдивских островов и моего дня рождения на следующий день мы вылетаем туда! Будут олени, сани, цветы, полный шик!" — призналась Волочкова.

Отметим, что выбор места торжества не случаен. Новый избранник покорил сердце примы, когда пришел к ней домой после знакомства в костюме Деда Мороза с мешком подарков.



