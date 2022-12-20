Yandex.RTB

Волочкова объявила, что ее свадьба с молодым кондитером Дмитрием состоится 21 января 2023 года

Image 16+
Волочкова объявила, что ее свадьба с молодым кондитером Дмитрием состоится 21 января 2023 года
Знаменитости
Фото из открытых источников

Анастасии Волочковой очень часто приписывали много романов и интрижек с разными мужчинами. Да и сама любвеобильная танцовщица никогда не скрывала отношений.

На днях балерина сообщила о том, что у нее появился любимый мужчина - кондитер по имени Дмитрий. С ним Настя даже обручилась в храме. При этом Волочкова отметила, что штамп в паспорте, как и пышное свадебное торжество, для нее совершенно не важны. 

А сегодня 47-летняя артистка объявила, что она с избранником решили официально оформить отношения. Более того, она зазвала дату свадьбы. Состоится она 21 января 2023 года.

"Я приняла решение о том, что наша свадьба с моим любимым Дедом Морозом будет проходить в Лапландии. После Мальдивских островов и моего дня рождения на следующий день мы вылетаем туда! Будут олени, сани, цветы, полный шик!" — призналась Волочкова.

Отметим, что выбор места торжества не случаен. Новый избранник покорил сердце примы, когда пришел к ней домой после знакомства в костюме Деда Мороза с мешком подарков.

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Жительница Арзамаса разделась во время концерта Стаса Пьехи

Сегодня, 12:38

Пригожин высказал свое мнение по поводу критики Кормухиной в адрес Николаева и Орбакайте

Сегодня, 12:29

Журналистка Алена Жигалова жестко раскритиковала певицу Машу Распутину

Сегодня, 12:19

Первый канал в новогоднюю ночь выпустит шоу с хитами нулевых годов

Сегодня, 12:10

Сергей Лазарев пожаловался, что он не спит уже трое суток из-за работы

Сегодня, 11:58

Невестка Валерии Лиана Шульгина высказалась об эмиграции из России

Сегодня, 11:50

Волочкова объявила, что ее свадьба с молодым кондитером Дмитрием состоится 21 января 2023 года

Сегодня, 11:48

Скабеева подверглась нападкам немецкого журналиста: «Вам не надо гордиться своей страной»

Сегодня, 11:31

Водитель Аллы Пугачевой усыновил ее родственника и поселился в замке в деревне Грязь

Сегодня, 11:22

Россияне подвергли критике Тарасова и Костенко за беспорядок в роскошном доме

Сегодня, 11:09

Иосиф Пригожин заступился за Орбакайте и Николаева после их номера в жёлто-синих цветах

Сегодня, 11:02

Актер Сергей Перегудов проинформировал о работе с Еленой Яковлевой и недавней женитьбе

Сегодня, 10:45

Жигалова заявила, что создатели «Дома-2» готовят аналог шоу «Пусть говорят» с Кадони

Сегодня, 10:38

Николай Цискаридзе раскритиковал выступление Дарьи Мороз в полуфинале шоу «Ледниковый период»

Сегодня, 10:07

Долина сообщила, что Басков успешно восстанавливается после перенесенной на ноге операции

Сегодня, 09:54

Почетными гостями «Новогоднего огонька» станут военнослужащие из зоны проведения спецоперации

Сегодня, 09:43

Лера Кудрявцева раскритиковала народную артистку Роксану Бабаян на телешоу «Суперстар»

Вчера, 20:15

Российский фигурист Петр Чернышев сильно изменился за годы болезни супруги Анастасии Заворотнюк

Вчера, 20:00

«Мисс мира-2008» Ксения Сухинова продемонстрировала идеальную фигуру спустя три месяца после родов

Вчера, 19:40

E1.RU: Братья-близнецы с Урала Константин и Алексей отправились на СВО, где один из них погиб

Вчера, 19:20

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
NYT: США помешали Киеву убить начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в зоне СВО
  • 18-12-2022, 09:53

NYT: США помешали Киеву убить начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в зоне СВО

Запад помешал Украине убить начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Об этом пишет издание The New York Times (NYT).

Володин отреагировал на обращение Пригожина по ситуации с похоронами героя СВО Меньшикова
  • Вчера, 11:46

Володин отреагировал на обращение Пригожина по ситуации с похоронами героя СВО Меньшикова

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отреагировал на обращение бизнесмена Евгения Пригожина, попросившего прислать в Петербург

Бербок выступила за изменение названия одного из государственных залов
  • 17-12-2022, 17:23

Бербок выступила за изменение названия одного из государственных залов

Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства Бербок выступила с инициативой переименования одного из залов в здании министерства. Эта комната

Телеведущий Сергей Соседов потребовал уволить всех сотрудников телеканала НТВ
  • Вчера, 07:10

Телеведущий Сергей Соседов потребовал уволить всех сотрудников телеканала НТВ

Известный исполнитель Жан Милимеров на телевизионном шоу «Суперстар! Возвращение» канала НТВ исполнил хит «Я буду помнить» музыканта Владимира

Кого назвали победителем в шоу «Новая битва экстрасенсов» на канале ТНТ
  • 18-12-2022, 03:11

Кого назвали победителем в шоу «Новая битва экстрасенсов» на канале ТНТ

На минувшей неделе началось голосование за самого сильного участника 23 сезона популярного шоу «Битва экстрасенсов». Результаты опроса стали известны

Сергей Соседов заявил, что Алла Борисовна Пугачева выходила замуж только за малышей
  • Вчера, 15:31

Сергей Соседов заявил, что Алла Борисовна Пугачева выходила замуж только за малышей

Известная певица Катя Лель в эфире телевизионного шоу «Суперстар! Возвращение», которое выходит на канале НТВ, исполнила композицию Ирины Аллегровой

Новости партнеров
Новости партнеров
Журналист выразил мнение о международном положении Польши
  • 18-12-2022, 14:08

Журналист выразил мнение о международном положении Польши

В издании Financial Times опубликована статья, автор которой проанализировал внешнеполитическое положение Польши на текущий момент. Он считает, что в

Пригожин обратился в Госдуму к Сергею Миронову после отказа Беглова в захоронении героя ЧВК «Вагнер» на Алее Славы
  • Вчера, 19:47

Пригожин обратился в Госдуму к Сергею Миронову после отказа Беглова в захоронении героя ЧВК «Вагнер» на Алее Славы

Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к депутату Государственной думы, лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову с просьбой помочь с

Китайские политологи выразили мнение о целях США в украинском кризисе
  • 18-12-2022, 20:28

Китайские политологи выразили мнение о целях США в украинском кризисе

Журналисты китайского издания The Global Times провели опрос среди экспертов в области международных отношений о политике западных государств по

В Молдавии проведен митинг
  • 18-12-2022, 16:43

В Молдавии проведен митинг

На западной территории Молдавии в городе Унганы состоялся массовый митинг местных жителей, политических и общественных деятелей. Эта акция была