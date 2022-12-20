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Врач Болховитина объяснила, почему советские комедии в новогодние праздники снижают стресс

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Врач Болховитина объяснила, почему советские комедии в новогодние праздники снижают стресс
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Фото из открытых источников

Психолог София Болховитина объяснила, почему советские комедийные ленты способны у зрителей снижать стресс.

Во-первых, комедии СССР не стремятся удерживать внимание телезрителей за счет каких-либо тревожных компонентов. Наоборот, в них присутствует много юмора, приключенческий сюжет и замысловатый сценарий. От таких кинолент для психики вреда нет, говорит специалист.

Во-вторых, по словам психолога, советские картины нетривиальны, зачастую наполнены терапевтическими смыслами. В-третьих, дело в качественном юморе и блестящей актерской игре. Сатирический компонент таких комедий выполняет важную функцию — он облегчает жизнь. В них часто высмеиваю разные сложности, всевозможные человеческие пороки, непонятные моменты и другие жизненные ситуации.

В-четвёртых, это ностальгия - одно из самых приятных чувств. Радостные воспоминания могут человека отвлечь от мыслительных жвачек, тревожности, мнительности, а также перенести его в детство, то есть в мир, где есть новогоднее чудо. Кроме того, многие россияне выросли именно на советских кинокомедиях, подчеркнула Болховитина.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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