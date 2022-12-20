«Завел еще одну кошку»: Дава Манукян намекнул на разрыв с Мари Краймбрери

На днях Агата Муцениеце и рэпер Дава опубликовали романтическое фото, на котором блогер нежно касается губами лица актрисы. Фанаты в недоумении, неужели он бросил Мари Краймбрери?

Знаменитости не комментируют возможные отношения, но флиртуют в соцсетях и публикуют совместные снимки. Сегодня Дава выложил серию кадров, где он позирует в обнимку с Агатой.

«Завел еще одну кошку, как ее назвать?» — подписал он фото с артисткой.

«Имя нужно конечно же придумать», — ответила актриса.

Отметим, еще недавно музыканту приписывали роман с певицей Мари Краймбрери. Слухи о союзе звезд появились летом, а сами артисты появились вместе на музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».

Впрочем, официального подтверждения не прозвучало. Мари щепетильно относится к теме личной жизни, поэтому обходит ее стороной. Но когда 29-летний Манукян поделился черно-белым снимком, на котором нежится с Муцениеце, исполнительница неожиданно от предполагаемого бойфренда отписалась.



