Жигалова заявила, что создатели «Дома-2» готовят аналог шоу «Пусть говорят» с Кадони

Журналистка и популярная российская блогерша Алена Жигалова в новом выпуске своего авторского YouTube-шоу «Алена, блин! говорит» расказала о подробностях ухода Влада Кадони с поста ведущего реалити-шоу «Дом-2» на канале «Ю».

По словам Жигаловой, вместе с Кадони телеканал покидают создатели нескончаемой любовной телестройким. Как утверждает Алена, Влад станет ведущим новой программы на канале «ТВ-3». Эта передача, по информации журналистки, является аналогом шоу «Пусть говорят».

По поводу того, что снимаюсь на «ТВ-3» — это правда. В этом нет абсолютно никакой проблемы, — прокомментировал происходящее Алене сам Влад.

Накануне 36-летний ведущий прокомментировал встревожившую поклонников информацию. Он обратился на Лобном к участникам, отреагировав на новости о увольнении. При этом Кадони не стал подтверждать или опровергать слухи о скором уходе.

Ребят, сегодня мне пишут, что меня уволили из «Дом-2». Можно посижу аккуратненько тут с вами?