Жигалова заявила, что создатели «Дома-2» готовят аналог шоу «Пусть говорят» с Кадони

Журналистка и популярная российская блогерша Алена Жигалова в новом выпуске своего авторского YouTube-шоу «Алена, блин! говорит» расказала о подробностях ухода Влада Кадони с поста ведущего реалити-шоу «Дом-2» на канале «Ю».
По словам Жигаловой, вместе с Кадони телеканал покидают создатели нескончаемой любовной телестройким. Как утверждает Алена, Влад станет ведущим новой программы на канале «ТВ-3». Эта передача, по информации журналистки, является аналогом шоу «Пусть говорят».
Накануне 36-летний ведущий прокомментировал встревожившую поклонников информацию. Он обратился на Лобном к участникам, отреагировав на новости о увольнении. При этом Кадони не стал подтверждать или опровергать слухи о скором уходе.
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