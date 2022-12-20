Журналистка Алена Жигалова жестко раскритиковала певицу Машу Распутину

Журналистка и телеведущая Алена Жигалова довольно резко высказалась в адрес знаменитой певицы Маши Распутиной, после ее критики коллеги, исполнительницы Анны Асти.

Распутина была возмущена и в эфире передачи «Суперстар! на канале НТВ назвала поклонников Асти «деградированной публикой».

За что она прицепилась к Асти, за что ее так ненавидит. Может быть, потому что у Анны идет хит за хитом. Asti также выпускает новые альбомы. А какой твой последний хит - «Увезите меня в Гималаи?», высказалась видеоблогер.

Жигалова также пошутила, что теперь Маша обижается, что ее коллегу позвали в тур по Южной Корее. Но, высказавшись негативно в адрес Анны Асти, певица уколола исключительно себя, добавила Алена.

Посмотреть заявление журналистки можно будет в очередном выпуске Ютуб-шоу «Алена, блин! говорит».