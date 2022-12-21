46-летняя Дана Борисова показала на пляжном снимке из Таиланда свою фигуру в купальнике

Известная российская телеведущая Дана Борисова в настоящее время отдыхает в Таиланде. Теледива всегда активно рассказывает поклонникам о своем отдыхе и частенько публикует пляжные снимки.

Причем, Дану совершенно не смущает собственная внешность. В отличие от большинства звезд отечественного шоу-бизнеса, ведущая, которой исполнилось 46 лет, предпочитает делать фото без ретуши и фотошопа.

Так, Борисова на днях опубликовала новые кадры с пляжа. На снимке знаменитость изображена в слитном купальнике, продемонстрировав своим подписчикам целюллит. Но несмотря на то, что фигура Даны не в тонусе и далека от идеальности, она ее не стесняется.

«Первые фотографии в купальнике без фотошопа. Все, как мы любим», — появилась подпись под постом.