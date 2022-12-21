Зеленский отправился в США

Американский телевизионный канал CNN сообщает, что украинский президент Зеленский вылетел на самолете в Вашингтон. Журналисты уточняют, что он намерен посетить заседание законодательного органа США и сделать к нему обращение.

На днях в Вашингтоне запланирована совместная работа сразу обеих палат конгресса: палаты представителей и сената. Зеленский собирается выступить перед членами американского законодательного органа, чтобы представить свое мнение по украинскому кризису. Сообщается, что он намерен говорить о поставках киевскому режиму и его цель заключается в убеждении конгресса США продолжать проводить эту политику. Для этого украинский президент собирается подробнее рассказать о ситуации с стране.