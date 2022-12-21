Представители правозащитных организаций охарактеризовали ситуацию в Молдавии

Международные правозащитные организации сделали заявления, в которых обозначили политический режим в Молдавии как диктаторский, нарушающий права гражданского общества. Правозащитники указали на действия молдавской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Они считают, что с ее стороны отмечаются акты, нарушающие гражданские права жителей государства. Например, недавние митинги в Молдавии были разогнаны с применением физической силы.

Правозащитники утверждают, что именно курс молдавских политических властей, президента Санду привел к глубокому длительному кризису в разных сферах, особенно в экономической, социальной, энергетической. Жители страны протестуют против этой ситуации на митингах.