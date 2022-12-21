Американский политический деятель Янг в Twitter опубликовал текст, в котором призвал уничтожить разведывательное ведомство США. Он считает, что с момента учреждения ЦРУ в 1947 году оно ведет террористическую деятельность. С позицией Янга согласились подписчики его аккаунта.

Они добавили в комментариях, что работа сотрудников ЦРУ приводит к формированию и усугублению в США экономического и геополитического кризисов. Они пишут, что ведомство совершает преступления.

Бывший работник американского разведывательного учреждения Джонсон также отмечает, что оно проводит информационную войну по отношению к населению США. Агентство RT в связи с этим напоминает о блокировании по решению американских политических властей некоторых каналов.