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Политик Янг выразил мнение об американском разведывательном ведомстве

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Политик Янг выразил мнение об американском разведывательном ведомстве
В Мире
Фото из открытых источников

Американский политический деятель Янг в Twitter опубликовал текст, в котором призвал уничтожить разведывательное ведомство США. Он считает, что с момента учреждения ЦРУ в 1947 году оно ведет террористическую деятельность. С позицией Янга согласились подписчики его аккаунта.

Они добавили в комментариях, что работа сотрудников ЦРУ приводит к формированию и усугублению в США экономического и геополитического кризисов. Они пишут, что ведомство совершает преступления.

Бывший работник американского разведывательного учреждения Джонсон также отмечает, что оно проводит информационную войну по отношению к населению США. Агентство RT в связи с этим напоминает о блокировании по решению американских политических властей некоторых каналов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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