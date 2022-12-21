Политик Янг выразил мнение об американском разведывательном ведомстве

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отреагировал на обращение бизнесмена Евгения Пригожина, попросившего прислать в Петербург
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением ограничить пребывание граждан России в стране 90 днями. Однако такое предложение негативно
Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к депутату Государственной думы, лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову с просьбой помочь с
Известная певица Катя Лель в эфире телевизионного шоу «Суперстар! Возвращение», которое выходит на канале НТВ, исполнила композицию Ирины Аллегровой
Журналистка и телеведущая Алена Жигалова довольно резко высказалась в адрес знаменитой певицы Маши Распутиной, после ее критики коллеги,
Лайма Вайкуле не так давно рассказала о том, что в прошлом она содержала Советский Союз. В этом певицу поддержала Мария Максакова, которая встала на
В издании Financial Times опубликована статья, автор которой проанализировал внешнеполитическое положение Польши на текущий момент. Он считает, что в
Журналисты китайского издания The Global Times провели опрос среди экспертов в области международных отношений о политике западных государств по
На западной территории Молдавии в городе Унганы состоялся массовый митинг местных жителей, политических и общественных деятелей. Эта акция была
Экономист Хазин считает, что занимавший ранее должность президента США Трамп не одержит победу на следующих выборах политического руководителя
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