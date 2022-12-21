В США рассказали о переговорах Зеленского с Байденом

Представитель американских политических властей рассказал о некоторых вопросах, которые намечены для обсуждения между президентом США Байденом и украинским президентом Зеленским. Большинство обозначенных пунктов переговорной повестки относятся к украинскому кризису и дальнейшим планам западных государств по поставкам киевскому режиму.

Среди указанных для обсуждения вопросов названа ситуация в противостоянии между российской армией и военными соединениями, подчиняющимися киевскому режиму, меры, которые будут принимать политические власти западных государств для обучения украинцев. Также в качестве отдельного вопроса намечено обсуждение новых санкционных мер против Российской Федерации.