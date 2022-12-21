Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отреагировал на обращение бизнесмена Евгения Пригожина, попросившего прислать в Петербург
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением ограничить пребывание граждан России в стране 90 днями. Однако такое предложение негативно
Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к депутату Государственной думы, лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову с просьбой помочь с
В новом ироничном телевизионном ериале «Дама с собачкой» на телеканале «Россия 1» Сергей Перегудов сыграл следователя, который помогает главной
Сергей Шестеперов (он же Мигель) стал популярен благодаря вокальному шоу "Фабрика звезд - 5". Наставником в проекте стала сама Алла Пугачева. Тогда
Певица Наргиз Закирова в интервью изданию MYDAY TV на видеохостинге YouTube откровенно рассказала об отношениях с Максимом Фадеевым после скандала.
Журналисты китайского издания The Global Times провели опрос среди экспертов в области международных отношений о политике западных государств по
Экономист Хазин считает, что занимавший ранее должность президента США Трамп не одержит победу на следующих выборах политического руководителя
Российский президент вручил награды временно исполняющим обязанности политических руководителей Луганской и Донецкой народных республик Пасечнику и
Журналисты издания Sohu считают, что Российская Федерация дала сильный ответ на введение западными государствам очередного, уже девятого по счету,
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