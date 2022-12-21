Путин выразил мнение о взаимной политике России и западных государств

Президент РФ сделал заявление о внешнеполитических целях западных государств по отношению к России на протяжении истории. Путин отметил, их политические власти постоянно стремились «немножко раздробить» Россию. Это заявление президент озвучил в течение работы коллегии военного ведомства.

Указав это направление внешней политики западных государств, Путин подчеркнул прямо противоположные цели российского политического руководства по отношению к ним. Он указал, что в противовес курсу западных стран Россия всегда стремилась вступить в тесное общение и сотрудничество с ними.

Однако, считает Путин, история последних лет после распада Советского союза показала, что западные государства не хотят принимать Россию.