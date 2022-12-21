Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отреагировал на обращение бизнесмена Евгения Пригожина, попросившего прислать в Петербург
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением ограничить пребывание граждан России в стране 90 днями. Однако такое предложение негативно
Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к депутату Государственной думы, лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову с просьбой помочь с
Бессменным ведущим российского шоу "Сто к одному" являлся Александр Гуревич. В 2022 году он принял решение уйти из развлекательной программы после
На канале НТВ вышел седьмой выпуск третьего сезона шоу «Суперстар! Возвращение». Оставшимся шести участникам предстояло исполнить песни 90-х. Темой
В новом ироничном телевизионном ериале «Дама с собачкой» на телеканале «Россия 1» Сергей Перегудов сыграл следователя, который помогает главной
Российский президент вручил награды временно исполняющим обязанности политических руководителей Луганской и Донецкой народных республик Пасечнику и
Экономист Хазин считает, что занимавший ранее должность президента США Трамп не одержит победу на следующих выборах политического руководителя
Журналисты издания Sohu считают, что Российская Федерация дала сильный ответ на введение западными государствам очередного, уже девятого по счету,
Политический руководитель Венесуэлы Мадуро обратился с поздравлениями к Аргентине за победу ее сборной команды в финальном матче чемпионата мира по
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