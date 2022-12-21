Политические власти Швейцарии приняли решение о введении новых санкционных мер против Российской Федерации. Этой мерой государство продемонстрировало опять, что следует в русле политики Европейского союза, который недавно разработал очередной, девятый по счету пакет санкций. Швейцарские политические власти, спустя немного времени, приняли аналогичное решение.

Сообщается, что официальный Берн ввел санкции по отношению к 141 лицу и 49 компаниям: представителям силовых ведомств, средств массовой информации, политикам, банкам и телевизионным каналам.

Ранее журналист Светов выразил мнение, что принимаемые санкции провоцируют в самих западных государствах сложности и кризисы в разных сферах.