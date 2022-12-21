Анна Хилькевич заявила, что она похожа на Ларису Долину

Актриса Анна Хилькевич в своей социальной сети опубликовала новый пост. В нем артистка решила поддержать своего коллегу по телесериалу «Универ» Стаса Ярушина.

Накануне Стас анонсировал совместную песню с артисткой Ларисой Долиной. Хилькевич прокомментировала успехи Ярушина в музыкальной карьере.

«Когда-то давно мне все говорили, что я похожа на Ларису Долину. Теперь мой близкий друг записывает дуэт с ней», — написала Анна в личном микроблоге.

Добавим, что новая композиция Долиной и Ярушина называется «Я один». В Сети 67-летняя певица рассказала, что актер для песни написал музыку, а его отец является автором слов. Лариса Александровна также поделилась, что они с Стасом вложили в трек всю свою «доброту, свет, важность теплых отношений между любимыми».