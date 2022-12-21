Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов снялись в новом клипе рок-группы «Ногу свело»

В минувший вторник, 20 декабря 2022 года, состоялась премьера клипа российской рок-группы “Ногу Свело!”. Коллектив представил на усмотрение публики новый антивоенный трек. Композиция получила название “С новым годом, сынок!”.

Примечательно, в видео снялись актриса Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов, которые раскритиковали СВО и сбежали из России. Режиссёром ролика выступил Михаил Сегал.Он был снят в Риге.

Смольянинов предстал в роли отца, а Хаматова воплотила образ матери мобилизованного солдата. По сюжету клипа, родители встречают Новый год без своего единственного сына, который на спецоперации на Украине. Вспоминая о своем ребёнке, они наливают бокал шампанского и ставят на стол тарелку.

Напомним, бессменный лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский выступает против проведения спецоперации на Донбассе. 54-летний артист продолжает публично активно критиковать российские власти и действия Кремля.

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