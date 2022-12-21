CT News: Блогер Даня Милохин снял и опубликовал клип, порочащий Первый канал

Даня Милохин, который попал в скандал, снял клип на песню про Первый канал. Свежий видеоролик был опубликован на канале видеоблогера в Ютуб.

Премьера клипа на композицию "Дисс на Первый канал" прошла сегодня, 21 декабря. Песня, на которую и снят новый ролик, вышла раньше и успела получить скандальную славу.

Так, в тексте Даня изложил свой взгляд на сотрудничество с Первым каналом. Милохин намекнул на то, что телевизионщики попросту воспользовались его популярностью.

К тому же, тиктокер упомянул о ситуации с уходом из телешоу "Ледниковый период". Он тепло отозвался о своей экс-партнерше Евгении Медведевой, которая после ухода парня из проекта была вынуждена искать замену.

Добавим, что клип был снят в США. На нем кумир молодежи катался на детском велосипеде, пишет CT News.

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