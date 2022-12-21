Депутат Миронов выступил в поддержку Пригожина в вопросе достойных похорон на Аллее Славы для героя СВО Меньшикова

Российский депутат, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов поддержал петербургского бизнесмена Евгения Пригожина в вопросе захоронения бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова на Аллее Славы.

Все участники СВО, которые отдали жизнь за Родину, заслуживают одинаковых почестей. Именно об этом заявил Миронов в ответе Пригожину. Боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Меньшиков заслуживает достойного захоронения, добавил депутат.

«Уважаемый Сергей Михайлович, спасибо за поддержку. Никогда в Вас не сомневался. С уважением, Пригожин», — передает слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Дмитрий Миронов в своем заявлении отметил, что направил официальное обращение губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с призывом пересмотреть свое решение относительно ситуации с захоронением героически погибшего бойца.