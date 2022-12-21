Дмитрий Анохин на романтическом шоу «Влюбись, если сможешь» довел до истерики Алину Рюмшину

У участников шоу «Влюбись, если сможешь» на ТНТ Дмитрия Анохина и Алины Рюмшиной, которые ранее были парой, произошел конфликт. Дима является единственным участником, у которого часто возникали чувства к разным девушкам на проекте. Но одна из них не выходит из головы и это Алина.

Расстались молодые люди по инициативе Рюмшиной, так как ей надоела ложь, конфликты со стороны Анохина. Сейчас они периодически ругаются и выясняют отношения. Алина рассказывает постыдные истории про Диму остальным участникам, особенно дамам, которые нравятся парню, и это выводит из себя.

В новом выпуске участники телешоу должны были сделать психологическое упражнение. В ходе задания было необходимо написать о негативе, который тревожит. Дмитрий написал, что подвергается травле, особенно со стороны Алины. После этого он не успокоился, а решил поговорить с экс-возлюбленной и ее партнером. Во время разговора он поведал подробности их интимной близости. Девушка не выдержала такого признания, у нее случилась истерика и она и в слезах побежала в свою комнату.