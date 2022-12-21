Хирург Выступец объяснил шрам на бюсте Бузовой неправильно подобранным платьем

20 декабря Ольга Бузова на премии канала о моде в Москве появилась в очень откровенном платье Moschino. Дополнила наряд она массивным чокером, необычной сумочкой, крупными серьгами. Наряд с «нижним» декольте обнажил часть бюста поющей телеведущей. Появление фото с артисткой в Сети вызвало бурные обсуждения. Поклонники обратили внимание на странную отметину, похожую на шрам после операции. Кто-то поспешил заявить, что ведущая сделала пластику груди. Кстати, споры по данному поводу не утихают последние несколько лет.

Пластический хирург решил прокомментировать шрам на груди у Бузовой. Филипп Выступец уверен, что Ольга не прибегала к услугам врачей для изменения размера и формы бюста. По мнению эксперта, появилась отметина из-за неправильно подобранного платья.

«Маммопластики и пластики груди у нее не могу наблюдать. Ее платье — очень специфическое. Ремешок, который находится на верхнем склоне и середине груди, давит на грудь и выдавливает нижний склон. То есть, такой обратный пуш-ап», — объясняет пластический хирург.