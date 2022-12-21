Катерина Ковальчук впервые вышла в свет после слухов о расставании с Гариком Харламовым

Катерина Ковальчук, невеста Гарика Харламова, пришла на праздничное мероприятие, которое было посвящено 20-летию журнала "HELLO!". Выглядела Катерина очень элегантно, она облачилась в эллегантное черное платье.

Девушка появилась на красной дорожке одна. Она гордо проигнорировала вопросы журналистов, связанные с личной жизнью. Ранее появились слухи о разрыве девушки с юмористом. Поэтому после одинокого появления на публике многие фанаты лишь уверились в таком повороте событий.

Это первый выход Ковальчук после публичного скандала Гарика и его бывшей жена Кристины Асмус. Как выяснилось, пара до сих пор проживает вместе под одной крышей в доме на Рублевском шоссе.