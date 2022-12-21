Киркоров сообщил о трансформации дочери из капризного ребенка в милую девочку за последний год

Один из самых активно гастролирующих артистов на российской эстраде Филипп Киркоров признался, что пандемия коронавируса дала ему возможность выдохнуть, расставить приоритеты. Раньше 55-летний певец все время куда-то бежал, пытался успеть везде и быть всегда первым.

Когда случился локдаун, он наедине со своей семьей понял, ради чего ему стоит жить. Теперь для него главной ценностью и самыми важными людьми на планете являются дети.