Киркоров сообщил о трансформации дочери из капризного ребенка в милую девочку за последний год

Немаловажную роль сыграла любимая дочь Алла-Виктория. 11-летняя девочка растет настоящей копией звездного отца. Как сам поп-король признавался, именно она дает жару в доме. Наследница 55-летнего Филиппа любит учиться, занимается в развивающих секциях, хорошо рисует.
За этот год мои дети стали лучшими друзьями и учителями. Много времени проводим вместе, это греет душу. Дочь очень изменилась — она так повзрослела. Из капризного ребенка неожиданно превратилась в милую славную девочку.
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