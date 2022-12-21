Телеведущий Александр Гуревич уволился после критики СВО ВС РФ и закрытия телешоу «Сто к одному»

Бессменным ведущим российского шоу "Сто к одному" являлся Александр Гуревич. В 2022 году он принял решение уйти из развлекательной программы после резких высказываний и критики СВО. Больше на широких экранах мужчина не появлялся.

"Сто к одному" впервые запущено на телеканале НТВ в далеком 1995 году. С того времени каждое воскресное утро шоу радует зрителей. Помимо того, Гуревич приложил руку к таким передачам как "Сам себе режиссер", "Своя игра", "Диалоги животных", где выступил в качестве продюсера и режиссера.

После начала спецоперации ведущий заявил, что "на фоне большой трагедии шутить и веселиться невозможно". После этого Александр Витальевич покинул канал "Россия 1" и телеигру "Сто к одному".

Полагаю, среди гостей передачи, участников игр есть те, кто чувствовал себя бы иначе, а, возможно, даже отказался бы от участия в развлекательной программе, — отметил Гуревич.