Life.ru: Фанаты американской поп-певицы Бритни Спирс нашли доказательства ее давней смерти

Бритни Спирс, которая в ноябре 2021 года избавилась от опеки отца и вольна делать, что хочет... ненастоящая. К таким выводам пришли конспирологи. Фанаты поверили в то, что артистка на самом деле давно умерла.

Пользователи тщательно изучили посты, которые американская поп-звезда публиковала за последние месяцы. И в итоге они нашли кучу нестыковок. По мнению поклонников, все снимки и видео, которые появляются в сетях, старые, монтаж или снимается двойник. Поговаривают, что вместо Спирс блог ведет другой человек.

Фолловеры указывают на много странностей, которые очень трудно объяснить. К примеру, многочисленные татуировки всегда по-разному выглядят на снимках артистки и ил вовсе исчезают. Смущает «новая» улыбка исполнительницы, между передними зубами якобы появилась щель. Но больше всего настораживает то, что обеспеченная певица всегда появляется голой или в одной и той же одежде.

Пользователи теряются в догадках, поэтому попросили Бритни дать понять, что она жива и что с ней все хорошо. Но похоже, сплетни так осточертели звезде, что что она решила закрыть комменты.