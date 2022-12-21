ЦСН: Михаил Галустян посетил премьеру кинофильма в непривычном для всех образе

Актер Михаил Галустян вместе со своей супругой Викторией и двумя дочерьми Эстелой и Элиной появился на премьере нового кинофильма - комедии «Новая игрушка». Мероприятие проходило в столичном кинотеатре «Художественный».

Несмотря на появление прелестных дам, все внимание присутствующих зрителей было приковано к 43-летнему шоумену. К слову, в фильме он озвучивает оного из персонажей — охранника, которого 11-летний сын миллионера «купил».

Причиной повышенного внимания к артисту стало изменение во внешнем виде. Михаил предстал перед публикой в непривычном для себя образе - он надел деловую водолазку, джинсы, пиджак.

Многие из поклонников отметили, что артист похудел и стал выглядеть намного моложе. Причина крылась не в жесткой диеты или пластике. Как оказалось, юморист сбрил бороду и усы. Сам Галустян отметил, что когда он избавился от растительности на лице, как будто скинул десяток лет.