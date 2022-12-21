Наргиз откровенно рассказала об отношениях с Максимом Фадеевым после скандала

Певица Наргиз Закирова в интервью изданию MYDAY TV на видеохостинге YouTube откровенно рассказала об отношениях с Максимом Фадеевым после скандала. Она решила приоткрыть тайну, как сейчас складывается общение между ней и продюсером.

Как известно, исполнительница не поддержала российски власти и проведение СВО на Украине. Она уехала в США, предварительно покинув продюсерский центр. После этого продюсер запретил Наргиз исполнять все песни, которые ему принадлежат.

Макс —очень мудрый человек. Отпустил все свои обиды. Официального запрета на исполнение композиций не было. Ничего не было задокументировано, - отметила Закирова.

Артистка добавила, что в связи с этим продолжит исполнять хиты, и уже в скором времени она планирует вернутся на сцену.

Фадеев пока что не прокомментировал последнее заявления скандальной подопечной.



