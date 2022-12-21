Невестка певицы Валерии показала себя после косметического увеличения губ

Напомним, в январе 2021 года у Арсения Шульгина и Лианы Волковой родилась девочка, которую назвали Селин. Через восемь месяцев после родов молодая мама начала приводить себя в форму. Впрочем, беременность не сильно повлияла на утонченную фигуру девушки. Сейчас Волкова тщательно следит за своей внешностью.



