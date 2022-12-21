"Они погибли бы героями": Пригожин рассказал о судьбе "навальнообразных" под его крылом

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на вопрос корреспондента издания «РБК» о посещении исправительной колонии, где отбывает наказание блогер Алексей Навальный. Предприниматель рассказал о судьбе «навальнообразных» в составе ЧВК «Вагнер», по его словам, «они погибли бы героями».

Журналист «РБК» осведомился, на каких условиях заключенным предлагается вступить в ряды ЧВК «Вагнер» и как предприниматель относится к заявлению Навального о том, что вербовка арестантов уничтожает в России основы права. Бизнесмен счел подобные вопросы корреспондента «попыткой необдуманного шпионажа». Однако любопытство журналиста удовлетворил.

«Я часто летаю на вертолете и бываю в разных местах. Огромное количество русских патриотов идут воевать в ряды ЧВК «Вагнер». Алексея Навального среди них нет. Если он выразит желание поехать на войну, безусловно, мы будем этому рады. Как говорится, на свободу - с чистой совестью. Я не такой большой знаток российского права, как Леша, но не вижу в этом ничего предосудительного по двум причинам. Первая - люди могут очиститься и получить второй шанс в жизни, пройдя через ужасы войны. Вторая - запомните, обдумайте, а желательно запишите себе: никто не может отнять у человека право защищать свою Родину, свою мать и свою семью всеми доступными способами», - ответил Пригожин.

Кроме того, в своем комментарии бизнесмен выразил недовольство политикой государство относительно граждан, что предали родную страну.

«Я глобально не согласен с политикой государства в том, что всем «навальнообразным» дали возможность бежать за границу. Их обязаны были собрать, сформировать в один штрафной батальон и передать мне. И не сомневайтесь, что все они погибли бы героями», - добавил в заключении предприниматель.

Ранее Евгений Пригожин в шуточной манере отреагировал на сообщения о своем визите в колонию к осужденному блогеру Алексею Навальному.