Оппозиционеры указали на роль миллиардера Иванишвили в преследовании Саакашвили

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили устроили акцию протеста в Тбилиси. На демонстрации они заявили, что основатель партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили имеет немлое влияние в правительстве и действует с подачи Кремля. По их уверению, Иванишвили преследует Саакашвили, который выступил против политики властей РФ.

Активисты 18 декабря провели в Тбилиси митинг возле бизнес-центра, принадлежащему миллиардеру. Сторонники Саакашвили вышли на акцию протеста у бизнес-центра,, поскольку считают, что он имеет влияние в грузинском правительстве. Предприниматель ретранслирует политику Кремля, а Саакашвили якобы подвергается преследованию по указанию Иванишвили, поскольку бывший выступает против политики российских властей. Главное требование - отстранить Иванишвили от политики.

Некоторые люди держали в руках плакаты с призывами немедленно освободить Михаила. На месте протестов была полиция, пишет kavkaz-uzel.