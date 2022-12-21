Певица Слава ищет вкуснопахнущего мужчину после разрыва с бывшим супругом

Певица Слава (Анастасия Сланевская) объявила о разрыве с мужем Анатолием Данилицким после 20 лет отношений. Она заверила своих поклонников, что целиком и полностью готова к новым отношениям.

Артистка перечислила главные качества, которыми должен обладать ее избранник, среди которых – это приятный запах.

«Я красивая, талантливая, прекрасная, готова к новым отношениям в наступающем году. Буду счастлива познакомиться с красивым, сексуальным, богатым, заботливым, ответственным, обязательно чтобы вкусно пах, был честным и порядочным», — заявила 42-летняя исполнительница.

Напомним, что у Славы от супруга есть дочь Антонина, которой скоро исполнится 11 лет. По словам эстрадной звезды, в начале отношений бизнесмен предлагал сыграть свадьбу, но артистка не захотела ставить штамп в паспорт из-за брачного договора и «бумажной волокиты», связанной с ним.