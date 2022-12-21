Предполагаемый зять Дмитрия Пескова оказался связан с уральским застройщиком

У строящегося клубного дома в Екатеринбурге нашлась связь с Дмитрием Песковым — пресс-секретаемя президента. Бизнес-партнером застройщика является 34-летний бизнесмен Руслан Голбазов, предпологаемый муж 24-летней Елизаветы Песковой. Изданеи EU1.ru решило посмотреть, чем же занимается непубличный бизнесмен, и нашло кое-что интересное.

Среди действующих юрлиц Голбазова - ООО «Хард констракшн», ему принадлежит 50% компании. Компания была зарегистрирована в Москве с 2005 года, только в 2021, сменив сферу деятельности, стала работать в плюс (48 млн рублей, чистая прибыль — 2,2 млн). До этого называлась «Евролайн» и являлась турагентством.

В мае 2022 года компания стала соучредителем двух юрлиц: застройщиков «М-Инвест» и «19/05», зарегистрированы по одном адресу Москва, Адмирала Лазарева, 52. В обеих компаниях у фирмы Руслана по 49%, большая доля принадлежит компании «ТЭН». название «19/05» для Екатеринбурга знакомое. Так называется строящийся клубный дом в центре Екатеринбурга — на улице Маршала Жукова, 12.

Не исключено, что через компании «ТЭН», зарегистрированные в Москве, планирует покорить столицу. Там развивается еще один застройщик из Урала — «Брусника», который строит «Первый квартал» в Подмосковье и выкупила у группы ПИК часть проекта «Лосиноостровский парк» в столице. До Москвы также добралась уральская фирма Touch, она работает с 2004 года и называлась UDevelopment.