Продюсер Рубиновский выложил фотографию с пропавшей из соцсетей Анжеликой Варум

Известная исполнительница Анжелика Варум давно не появляется на светский вечеринках и не берет участие в новогодних программах. Однако недавно в Сети появилось новое фото артистки.

Давно ходят слухи, что после развода с Леонидом Агутиным Анжелика уехала из страны. Поговаривают, что именно по этой причине Варум не посещает светские мероприятия. Также блондинка отклонила приглашения участвовать в голубых огоньках. Но оказалось, что певица никуда не уехала и находится в РФ.

Недавно певица дала небольшой концерт в Иваново. После выступления она сделала фотографию с Борисом Рубиновским, своим продюсером. Именно он выложил кадр в Интернет.

«Спасибо, моя дорогая, за прекрасный концерт, чудесный день, наполненный дружеским и теплым общением, прогулкой по заснеженным улицам»,- написал Рубиновский в соцсети.

Стоит сказать, что слухи о разводе Варум с Агутиным пока что не подтвердились, ведь на март 2023 года у знаменитой пары запланированы гастроли.