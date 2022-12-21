Противники ЛГБТ вышли с акцией протеста, чтобы сорвать концерт украинского музыканта Melovin в Киеве

Противники ЛГБТ вышли с акцией протеста в Киеве. Они планировали сорвать концерт известного украинского музыканта Melovin (Костянтин Бочаров). Об этом написали сегодня вечером украинские СМИ.

По данным источников, активисты собрались возле входа в концертный зал. В руках демонстранты держали плакаты с надписями «ЛГБТ — это уничтожение семьи». Причиной такого поведения стало то, что в 2021 году певец публично признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Сообщается, что пострадавших в ходе акции нет. Концерт в итоге также был проведен. В ходе выступления Melovin собирал деньги для ВСУ.

Отметим, что Меловин представлял Украину на конкурсе «Евровидение» в 2018 году. Во время пресс-конференции артист проигнорировал российских журналистов. Хотя вокалист дружелюбно вел себя с репортерами из других стран, демонстративно не отвечал на вопросы российской прессы.