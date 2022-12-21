Стилист Аллы Пугачевой заявил, что певица очень подавлена критикой людей и предательством друзей

В России продолжают активно критиковать Аллу Пугачёву за её гражанскую позицию касательно спецоперации. 73-летняя народная артистка при этом, внешне излучающая радость и благополучие, на самом деле весьма остро переживает постоянную критику в свой адрес и расстроена предательством близких друзей. Об этом рассказал стилист певицы Джордж Ровалс.

Мужчина регулярно общается с Примадонной.

"Алла сильно переживает, что никто теперь не спрашивает, где она, как она, что сней. Она в панике из-за этого. Коллеги ей даже не звонят", — сказал Ровалс.

Стилист добавил, что в России все отвернулись от Примадонны и боятся сказать доброе слово о ней. При этом многие артисты отечественной эстрады думают, что они стали лидерами, но это не так.

"Не дождутся. Алла, как всегда была первой, так и будет", — заявил давний знакомый, отметив, что Алла Борисовна накопила себе на достойную старость, поэтому ни в чем не нуждается, вопреки слухам.