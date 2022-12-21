ТАСС: Названы ведущие и участники «Новогоднего голубого огонька» на федеральном телеканале «Россия-1»

В «Новогоднем голубом огоньке», который традиционно выйдет на канале «Росси1» в новогоднюю ночь, примут участие многие звезды. Вести программу в этом году будут Николай Басков и Ангелина Вовк, Татьяна Веденеева, Мария Ситтель, Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу вещателя.

В праздничной передачи канала примут участие российский композитор Александра Пахмутова, выступит Всероссийский юношеский симфонический оркестр, споют Лев Лещенко, Дима Билан, Сергей Лазарев, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Николай Расторгуев, Глеб Матвейчук, Лариса Долина.

На сцене появятся участники Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Поздравят с Новым годом Карен Шахназаров, Борис Корчевников, Евгений Миронов, Дарья Златопольская и Александр Мясников. Также зрители увидят военных корреспондентов Александра Сладкова, Евгения Поддубного и Николая Долгачева, ведущих «Вестей» и «Утра России». Почетными гостями станут герои РФ из зоны СВО.