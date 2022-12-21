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Житель Свердловской области подал иск на Владимира Соловьёва о разглашении персональных данных

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Житель Свердловской области подал иск на Владимира Соловьёва о разглашении персональных данных
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Фото из открытых источников

Житель Свердловской области Николай Пожарук подал иск в суд на известного ТВ-ведущего Владимира Соловьёва. Информация об этом появилась на сайте Серовского райсуда.

По словам уральца, один из ТГ-каналов телеведущего 17 октября 2022 года незаконно разместил его фото. Пожарук потребовал удаления фото и выплаты 100 тысяч рублей. В ответчиках - «Соловьёв Владимир Рудольфович - телеведущий ВГТРК».

По мнению свердловчанина, фото, выложенной в публичный доступ, тоже самое, что в паспорте. Мужчина настаивает, что это нарушает его права по разглашению персональных данных.

Отметим, что дело поступит в суд 31 октября. К производству принято было 28 ноября. Заседание запланировано на 17 января 2023 года. Добавим, что истец привлечен к административной ответственности по обвинению в дискредитации ВС РФ (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП). Родом мужчина 1950 года рождения из Ивано-Франковской области (запад Украины).

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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