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Журналисты Telegraph выразили мнение о поездке Зеленского

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Журналисты Telegraph выразили мнение о поездке Зеленского
В Мире
Фото из открытых источников

Журналисты издания Telegraph опубликовали статью, в которой выразили мнение о поездке украинского президента в США, которая состоялась накануне 21 декабря. Они считают, что эта внешнеполитическая мера демонстрирует распад прежнего единства западных государств.

Журналисты акцентируют внимание, что факт прибытия Зеленского именно в США подчеркивает более значимое положение этого государства и НАТО среди других объединений западных государств. Также, полагают они, эта поездка свидетельствует о беспокойстве представителей киевского режима за свое положение.

Журналисты отметили, что Зеленскому не стоило выпрашивать очередные денежные вложения, поскольку это формирует мнение о неустойчивости положения киевского режима.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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