Руководитель государственной думы Володин в своем телеграмм канале написал, что государства европейского союза попали под политическое и экономическое влияние США. Вследствие этого, считает он, они потеряли свой суверенитет.

Володин подчеркнул, что в такой ситуации ЕС оказался по причине проводимой его политическими властями санкционной политики. Отказавшись от более дешевых нефти и газа из России, государства европейского союза вынуждены покупать это топливо у США по гораздо более высоким ценам. Володин считает, что прежний экономический рост в ЕС был значительно основан на дешевых энергетических ресурсах из России. Он также добавил, что курс политического руководства ЕС противоречит интересам обычных граждан, которые расплачиваются за его решения.

«Страны, не способные проводить независимую политику в интересах собственных граждан, не имеют перспектив развития», – написал Володин.