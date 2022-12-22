В США введены санкции еще к нескольким российским компаниям и учреждениям

Представители американского финансового ведомства сообщили, что политические власти США ввели новые санкционные меры по отношению к российской экономике. На этот раз рестрикции коснулись нескольких компаний, занимающихся работой на водных транспортных путях, связанных с изучением мирового океана. Всего санкции введены применительно к десяти таким учреждениям. Уточняется, что среди них такие компании, как «Морские навигационные системы», «Электроприбор» и др.

Ранее государства европейского союза приняли очередной пакет санкционных мер по отношению к Российской Федерации. Представитель внешнеполитического ведомства Захарова в ответ заявила, что рестрикции способствуют кризисам в самих государствах ЕС.