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В США введены санкции еще к нескольким российским компаниям и учреждениям

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В США введены санкции еще к нескольким российским компаниям и учреждениям
В Мире
Фото из открытых источников

Представители американского финансового ведомства сообщили, что политические власти США ввели новые санкционные меры по отношению к российской экономике. На этот раз рестрикции коснулись нескольких компаний, занимающихся работой на водных транспортных путях, связанных с изучением мирового океана. Всего санкции введены применительно к десяти таким учреждениям. Уточняется, что среди них такие компании, как «Морские навигационные системы», «Электроприбор» и др.

Ранее государства европейского союза приняли очередной пакет санкционных мер по отношению к Российской Федерации. Представитель внешнеполитического ведомства Захарова в ответ заявила, что рестрикции способствуют кризисам в самих государствах ЕС.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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